Torna l’ora legale si dorme un’ora in meno Quando cambiano le lancette e perché si risparmia

Stanotte torna l’ora legale, e le lancette si spostano avanti di un’ora. Questo cambiamento comporta la perdita di un’ora di sonno, ma permette di sfruttare più luce naturale durante il giorno. La modifica è prevista annualmente e ha lo scopo di ottimizzare l’uso della luce solare, contribuendo a ridurre i consumi energetici.

Prepariamoci a perdere un’ora di sonno, ma a ritrovare le giornate lunghe. Stanotte scatta ufficialmente il ritorno dell’ ora legale. Il passaggio avverrà nel cuore della notte tra le 2 e le 3 del mattino, segnando l’addio (fino a ottobre) dell’ora solare e l’inizio della stagione estiva. Quando spostare le lancette. Il passaggio è fissato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle 2:00 in punto, gli orologi dovranno essere spostati in avanti di sessanta minuti, saltando direttamente alle 3:00. Mentre smartphone, tablet e computer faranno tutto da soli grazie alla sincronizzazione automatica, bisognerà ricordarsi di intervenire manualmente su sveglie analogiche, orologi da polso e auto meno recenti. 🔗 Leggi su Open.online

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L'ora legale torna questa notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle ore 2 le lancette saranno spostate in avanti di un'ora. L'orario di primavera-estate rimarrà in vigore fino domenica 25 ottobre, con il ritorno all'ora solare. #ANSA x.com