Le professioni legate alla filiera sono diventate fondamentali per sostenere le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione. Questi settori sono particolarmente rilevanti nelle aree ad alta innovazione, come la Cina, il Mercosur, il Medio Oriente e l’Africa. La loro presenza e competenza facilitano l’ingresso delle aziende in mercati globali emergenti, contribuendo alla crescita del settore del made in Italy.

«La filiera delle professioni svolge un ruolo sempre più strategico nei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, soprattutto nei settori ad alta innovazione e nei nuovi mercati globali, dalla Cina al Mercosur fino al Medio Oriente e all'Africa. I professionisti accompagnano le aziende sotto il profilo tecnico, fiscale, organizzativo e infrastrutturale, aiutando soprattutto le pmi ad affrontare la complessità normativa dei mercati esteri». Sono le parole di Marco Natali, presidente Confederazione Italiana Libere Professioni, che ha evidenziato il valore della rete dei professionisti italiani in occasione della quarta edizione dell'Annual International Meeting 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Natali: "Noi strategici per accompagnare le imprese del made in Italy nel mondo"

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