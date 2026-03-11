Havas rilancia dall’Italia | nuova sede a Milano nuovo posizionamento e una ricerca per accompagnare il Made in Italy nel mondo

Havas apre una nuova sede a Milano, segnando un passo importante nel suo sviluppo in Italia. La scelta della città riflette l’intenzione di rafforzare la presenza nel mercato locale e di sostenere il posizionamento del Made in Italy a livello internazionale. Contestualmente, l’azienda ha avviato una ricerca volta a individuare le strategie più efficaci per promuovere i prodotti italiani all’estero.

Havas sceglie Milano per segnare una nuova fase della propria crescita in Italia. L’inaugurazione della nuova sede del gruppo non rappresenta soltanto un cambio di indirizzo, ma diventa il simbolo concreto di un modello di lavoro fondato sull’integrazione tra competenze, linguaggi e discipline diverse. Il nuovo spazio è stato pensato per favorire la collaborazione tra le varie anime del gruppo e per rendere più immediata la connessione tra creatività, media, dati, produzione e relazioni pubbliche. È in questo contesto che prende forma anche il nuovo posizionamento di Havas, sintetizzato nella formula “Growth, powered by desire”, una visione che punta a sostenere la crescita delle imprese attraverso l’incontro tra intuizione creativa, lettura dei dati e strumenti tecnologici avanzati, tra cui il sistema operativo Converged. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

