Nasce Aliparco dove l’archeologia diventa gioco scoperta e comunità
È stato inaugurato un nuovo parco dedicato all’archeologia, che combina aree verdi, spazi educativi e laboratori pratici. Il sito include reperti archeologici accessibili al pubblico e percorsi specifici per bambini, ragazzi e famiglie. Sono presenti anche aule per attività di studio e incontri. La struttura mira a favorire l’apprendimento attraverso la scoperta diretta e l’interazione con materiali storici. La gestione del parco prevede eventi e iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico.
Un grande parco verde, aule per studiare, spazi per laboratori, reperti archeologici da conoscere da vicino e percorsi pensati per bambini, ragazzi e famiglie. È stato inaugurato oggi, sabato 23 maggio, nella nuova sede operativa di Alisolidali OdV in via Bernardino Telesio 25, “Aliparco -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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