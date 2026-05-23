Nasce Aliparco dove l’archeologia diventa gioco scoperta e comunità

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo parco dedicato all’archeologia, che combina aree verdi, spazi educativi e laboratori pratici. Il sito include reperti archeologici accessibili al pubblico e percorsi specifici per bambini, ragazzi e famiglie. Sono presenti anche aule per attività di studio e incontri. La struttura mira a favorire l’apprendimento attraverso la scoperta diretta e l’interazione con materiali storici. La gestione del parco prevede eventi e iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico.