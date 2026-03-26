Nasce Wikigacha | Wikipedia diventa un gioco e sfida Pokemon Pocket

È stato annunciato il lancio di Wikigacha, un gioco che trasforma le voci di Wikipedia in carte da collezione ispirate a Pokémon Pocket. Il titolo si basa sul meccanismo dei giochi gacha, molto diffusi in Giappone, che prevedono l’uso di valuta virtuale per ottenere personaggi o oggetti in modo casuale. La novità combina il mondo del wiki con il formato dei giochi di estrazione casuale.

Le voci di Wikipedia diventano carte di un gioco ispirato a Pokemon Pocket. Si chiama Wikigacha e come suggerisce il nome, si ispira ai videogiochi gacha, un genere molto diffuso in Giappone in cui i giocatori spendono valuta virtuale per ottenere oggetti o personaggi casuali. Il termine deriva dai gashapon, i distributori automatici di capsule giocattolo che rilasciano premi a sorpresa. Il caso di successo più recente è quello di Pokemon Pocket che, basandosi sulla stessa logica dei pacchetti di carte, in meno di due mesi ha generato entrate per un valore di 180 milioni di euro. Come funziona Wikigacha. In Wikigacha ogni carta rappresenta una voce enciclopedica scelta casualmente dall’algoritmo, ma la vera particolarità sta nel sistema di rarità delle carte. 🔗 Leggi su Open.online

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