Esperienza POP quando il teatro diventa una piattaforma di gioco e scoperta
Al Ridotto del Teatro Storchi continuano le rappresentazioni delle rassegne Ars Poetica e Fior di teatro, dedicata ai bambini. Gli appuntamenti combinano letture di autori noti con attività teatrali interattive e giochi, coinvolgendo il pubblico in un percorso di scoperta e riscoperta della parola poetica attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. Le iniziative sono rivolte a spettatori di tutte le età, con un’attenzione particolare ai più giovani.
Al Ridotto del Teatro Storchi proseguono gli appuntamenti delle due nuove rassegne Ars Poetica e Fior di teatro, fior di infanzia che intrecciano e attraversano parola poetica, la scoperta e riscoperta di autori significativi, gioco teatrale ed esperienze interattive, pensate per spettatori di ogni età.Fior di teatro, fior di infanzia, pensata per bambini e famiglie, sabato 28 marzo alle ore 16.00 e 17.30 propone POP del coreografo Nicola Galli.In questa occasione il Ridotto del Teatro Storchi si trasforma in una piattaforma quadrata ricoperta di pluriball, uno spazio sensoriale e visivo che diventa terreno di sperimentazione; Nicola Galli costruisce una partitura di movimenti basata su piegamenti ed estensioni delle articolazioni, disegnando nel tempo e nello spazio figure e geometrie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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