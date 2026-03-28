Pioltello irregolarità e illeciti amministrativi | maxi-multa e sospensione dell’attività per un ristorante etnico

A Pioltello, nel milanese, un ristorante etnico è stato sanzionato con una maxi-multa e la sospensione dell’attività a causa di irregolarità e illeciti amministrativi. I controlli, effettuati durante servizi straordinari, hanno evidenziato violazioni che hanno portato alle decisioni delle autorità competenti. La vicenda si inserisce in un più ampio piano di verifiche sugli esercizi commerciali della zona.

Pioltello (Milano), 28 marzo 2026 – Continuano i servizi straordinari di controllo degli esercizi commerciali dei carabinieri di Pioltello che, con il supporto dei militari del Gruppo Tutela del Lavoro di Milano, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un ristorante etnico sito nel quartiere Satellite di Pioltello. L’ispezione, rientrante in una più ampia attività di contrasto all’illegalità diffusa e alla tutela della salute pubblica, ha fatto emergere diverse irregolarità, quali la presenza di due lavoratori in nero - entrambi cittadini non comunitari privi di permesso di soggiorno -, il mancato adempimento di molteplici obblighi del datore di lavoro, nonché la mancanza dei piani di gestione delle emergenze, che hanno comportato per il proprietario del locale sanzioni per un importo complessivo di circa 28. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioltello, irregolarità e illeciti amministrativi: maxi-multa e sospensione dell’attività per un ristorante etnico Articoli correlati Leggi anche: Minorenne scoperto all'interno della sala slot: maxi multa e sospensione dell'attività Riscontrate diverse irregolarità in un bar di Penne: scattano denuncia, sanzioni e sospensione dell'attivitàNella giornata di martedì 20 gennaio, a Penne, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e personale del nucleo ispettorato del...