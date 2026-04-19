Blitz del Nas in un ristorante etnico Sporcizia e alimenti scaduti | maxi multa

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, i carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato un sopralluogo presso un ristorante etnico situato a Modena. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati problemi relativi alla presenza di sporcizia e alimenti scaduti. A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state comminate sanzioni economiche di rilevante entità.

I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico a Modena. Nel corso del controllo, all’interno dell’attività sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 60 kg di prodotti alimentari vari, tra materie prime e semilavorati, dal valore commerciale di circa 1.000 euro, risultati scaduti. Gli alimenti erano inoltre conservati in contenitori anonimi privi di certificazione MOCA (materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti) e senza indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità. Durante l’ispezione sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie in tutti i locali dell’attività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Blitz del Nas in un ristorante etnico. Sporcizia e alimenti scaduti: maxi multa

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