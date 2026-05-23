Narnese un anno di squalifica per Manuel Leone | Commessa una grave leggerezza senza valutarne le conseguenze Grazie a chi continuerà a starmi vicino

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto a un attaccante della Narnese un anno di squalifica e un’ammenda di 8.334 euro. La sanzione riguarda un episodio legato alle scommesse sportive mentre giocava in Lega Pro con una squadra toscana. La decisione si basa su una grave leggerezza commessa senza valutare le possibili conseguenze. L’atleta ha ringraziato chi continuerà a sostenerlo.

Dodici mesi di squalifica e un’ammenda da 8.334 euro. È la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale a Manuel Leone, attaccante spoletino della Narnese, coinvolto in una vicenda legata alle scommesse sportive risalente al periodo in cui vestiva la maglia della Lucchese in Lega Pro.La. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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