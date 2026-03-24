Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè Lasciano l' incarico Bartolozzi e Delmastro Lui | Commessa una leggerezza

La leader del governo ha chiesto le dimissioni della ministra e ha convocato un vertice dei membri di partito, dopo il risultato del voto sulla riforma della giustizia. Due membri del governo hanno annunciato le proprie dimissioni, mentre uno dei ministri ha definito il proprio comportamento come una leggerezza. La decisione di cambiare incarico è arrivata in seguito alle recenti tensioni politiche legate alla riforma.

Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione». Poi l'ultimatum: «Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanché». Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commessa una leggerezza» Articoli correlati Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commesso una leggerezza»Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la... Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. E apprezza il passo indietro di Delmastro e BartolozziROMA – Attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per le dimissioni del sottosegretario Andrea... Tutto quello che riguarda Meloni chiede Temi più discussi: Referendum, Renzi chiede le dimissioni di Meloni: Non può fare finta di nulla; Referendum giustizia: la vittoria del NO apre le politiche del 2027; Dalla Salis a Potere al Popolo e Renzi, sinistra all'attacco: Meloni si dimetta; Protesta studenti e operai davanti alla Camera: Meloni dimissioni. Delmastro e Bartolozzi lasciano l'incarico. E Meloni chiede le dimissioni della SantanchèLa Meloni riunisce il vertice di Fratelli d'Italia e impone la svolta. Delmastro: Ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza ... msn.com Bartolozzi e Delmastro si dimettono, terremoto nel governo. Meloni: «Santanchè faccia la stessa scelta»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... leggo.it Meloni chiede le dimissioni di Santanchè. - facebook.com facebook #Meloni con una nota pubblica chiede le dimissioni di #Santanchè ministra del turismo indagata in alcune inchieste per irregolarità nelle sue aziende. La ministra sinora ha resistito dimostrando scarsa sensibilità istituzionale. x.com