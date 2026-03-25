Scossone nel governo lasciano Bartolozzi e Delmastro Lui | Commessa una leggerezza

Due membri del governo hanno annunciato le proprie dimissioni: un sottosegretario alla Giustizia ha dichiarato di aver commesso una leggerezza e ha assunto le proprie responsabilità, mentre un altro membro ha lasciato la carica senza specificare le motivazioni. La notizia ha destato attenzione nel panorama politico, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione». Poi l'ultimatum: «Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanché». «La ministra del turismo Daniela Santanchè ha perso la fiducia della premier: ci pare evidente che debba dimettersi», dice la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, che annuncia la presentazione diuna mozione di sfiducia alla Camera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scossone nel governo, lasciano Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commessa una leggerezza» Articoli correlati Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commessa una leggerezza»Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la... Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commesso una leggerezza»Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scossone nel governo lasciano... Discussioni sull' argomento Scossone nel governo: Delmastro lascia e Meloni chiede a Santanchè di dimettersi; Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta; Trema la maggioranza di governo: Delmastro e Bartolozzi lasciano. E Meloni chiede il passo indietro di Santanchè; Anses, si dimette il direttore Bearzi: è il terzo cambio sotto il governo Milei. Effetto domino nel governo Meloni: via Delmastro e Bartolozzi, pressione su SantanchèRoma, 24 Marzo — Nuovo scossone all’interno del Governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto del ministro Carlo Nor ... sciscianonotizie.it Scossone dopo la sconfitta del centrodestra nel referendum sulla giustizia. Il passo indietro del sottosegretario Delmastro è legato al caso del locale in affari con Miriam Caroccia, figlia del condannato come prestanome del clan Senese. Subito dopo l’addio an - facebook.com facebook I giovani danno uno scossone x.com