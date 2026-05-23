Nargi alla Caritas | nuovi presidi nei quartieri per i più fragili

Notizia in breve

La Caritas ha annunciato l'apertura di nuovi presidi di prossimità nei quartieri, destinati ad aiutare le famiglie più fragili. Questi spazi pubblici vuoti verranno riqualificati e trasformati in punti di supporto e assistenza. La gestione concreta dei presidi sarà affidata a organizzazioni locali, che si occuperanno di offrire servizi e supporto alle persone in difficoltà. Le modalità di intervento e i tempi di realizzazione non sono stati ancora comunicati.