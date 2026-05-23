Nargi alla Caritas | nuovi presidi nei quartieri per i più fragili
La Caritas ha annunciato l'apertura di nuovi presidi di prossimità nei quartieri, destinati ad aiutare le famiglie più fragili. Questi spazi pubblici vuoti verranno riqualificati e trasformati in punti di supporto e assistenza. La gestione concreta dei presidi sarà affidata a organizzazioni locali, che si occuperanno di offrire servizi e supporto alle persone in difficoltà. Le modalità di intervento e i tempi di realizzazione non sono stati ancora comunicati.
? Domande chiave Come verranno trasformati gli spazi pubblici vuoti nei quartieri?. Chi gestirà concretamente i nuovi presidi di prossimità per le famiglie?. Come funzionerà il servizio di taxi sociale per gli anziani isolati?. Quali misure garantiranno il dialogo tra politica e rete della Caritas?.? In Breve Creazione presidi di prossimità nei quartieri tramite gestione diretta dell'ACS.. Servizio taxi sociale con prenotazioni via WhatsApp e WebApp per fragili.. Riconversione ex Centro Caritas di Bellizzi per tutela soggetti vulnerabili.. Esperienze pregresse di sostegno sociale presso il centro di Quattrograna.. La candidata sindaco Laura Nargi ha risposto al grido d’allarme della Caritas Diocesana di Avellino promettendo che la città non abbandonerà nessuno nei momenti di maggiore difficoltà sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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