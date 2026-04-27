Trieste la Polizia scende nei parchi | nuovi presidi nei quartieri

Da fine aprile, la Polizia Locale di Trieste ha rafforzato la presenza nei quartieri, con nuovi presidi nei parchi di piazza Vittorio Veneto, Valmaura e Borgo San Sergio. Le forze dell’ordine sono intervenute per migliorare la sicurezza e monitorare le aree pubbliche, con pattugliamenti regolari e controllo del territorio. Questa misura si inserisce nell’attività di sorveglianza quotidiana svolta in diverse zone della città.

? Cosa sapere La Polizia Locale di Trieste presidia piazza Vittorio Veneto, Valmaura e Borgo San Sergio dal 28 aprile.. Il progetto Rioni Sicuri amplia il controllo nei parchi per rispondere alle segnalazioni dei cittadini.. Dal 28 aprile all’8 maggio, le pattuglie della Polizia Locale di Trieste saranno presenti in piazza Vittorio Veneto, a Valmaura e nel giardino di Borgo San Sergio per dare continuità al progetto Rioni Sicuri. L’iniziativa, che ha una ripartenza ufficiale il 10 aprile con il coinvolgimento del Nucleo di polizia di prossimità, punta a consolidare il legame tra le forze dell’ordine e i cittadini attraverso un dialogo diretto nei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, la Polizia scende nei parchi: nuovi presidi nei quartieri Il drone della Polizia Locale di Trieste Notizie correlate Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14... Tremila volontari all’opera. Grandi pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri. Un modo per conoscere la cittàC’è un filo bianco - quello delle magliette indossate dai volontari - che ieri mattina ha attraversato Monza da nord a sud, da est a ovest. Tutti gli aggiornamenti Prevenzione alcologica, stand in Largo Bonifacio con prove pratiche tra etilometro e percorso simulatoTrieste scende in campo per la prevenzione. In occasione del Mese della Prevenzione Alcologica, la Polizia Locale, in collaborazione con ASUGI, sarà presente oggi pomeriggio in Largo Bonifacio, all’in ... triestecafe.it Blitz della postale di Roma in questura a Trieste: indagato funzionario di poliziaLe indagini sono state portate avanti dagli uffici della polizia postale e coinvolgono un poliziotto che, nelle settimane dopo Pasqua, ha dovuto lasciare il posto di lavoro in via del Teatro romano pe ... triesteprima.it