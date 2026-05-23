Un rappresentante politico ha commentato gli eventi recenti ad Ankara, definendoli una vera crisi democratica. Ha sottolineato che la situazione è incerta e che nel 2028 ci saranno le elezioni in Turchia, con il presidente in carica che, secondo i sondaggi, si trova in svantaggio. Ha chiesto all’Unione Europea di non tacere di fronte a quanto accaduto.

Firenze, 23 maggio 2025 – “Quanto accaduto ad Ankara segna una vera crisi democratica dagli esiti incerti anche perché nel 2028 in Turchia ci sono le elezioni e Erdogan, dai sondaggi, risulta essere molto indietro.”. La decisione della magistratura di annullare il congresso del Chp – il principale partito di opposizione in Turchia, destituendo di fatto il suo leader democraticamente eletto, Ozgur Ozel – preoccupa e non poco l’europarlamentare Pd-Sd Dario Nardella. “Sento il dovere – e lo faccio anche a nome del Gruppo S&D – di esprimere la nostra ferma condanna per quanto successo ad Ankara”, ha detto l’esponente dem a margine della riunione del Comitato per gli affari economici e finanziari, sociali e dell’Istruzione dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo che si è tenuta a Istanbul. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nardella: “Crisi democratica in Turchia, la Ue non taccia”

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