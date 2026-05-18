Incendio Monte Faeta | Nardella chiede fondi UE per il ripristino
Un incendio ha interessato il Monte Faeta, portando alla richiesta di finanziamenti da parte delle autorità locali. Il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Unione Europea per ottenere fondi destinati al ripristino dell'area danneggiata. La questione riguarda la possibilità di utilizzare il regolamento Restore per coprire le spese di recupero. Si attende inoltre un intervento dal Governo italiano per facilitare lo sblocco delle risorse europee e avviare i lavori di riparazione.
? Domande chiave Come può il regolamento Restore finanziare il ripristino del Monte Faeta? Perché il Governo italiano deve intervenire per sbloccare i fondi UE? Quali misure urgenti deve adottare il sindaco prima dell'inverno? Chi deve autorizzare l'uso dell'avanzo di bilancio regionale per i danni??? In Breve Sopralluogo ad Asciano il 16 maggio con Matteo Trapani, Ghimenti e Mazzeo. Trapani propone mozione regionale e uso avanzo bilancio per i Monti Pisani. Sindaco Cecchelli avvi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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