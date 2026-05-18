Incendio Monte Faeta | Nardella chiede fondi UE per il ripristino

Un incendio ha interessato il Monte Faeta, portando alla richiesta di finanziamenti da parte delle autorità locali. Il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Unione Europea per ottenere fondi destinati al ripristino dell'area danneggiata. La questione riguarda la possibilità di utilizzare il regolamento Restore per coprire le spese di recupero. Si attende inoltre un intervento dal Governo italiano per facilitare lo sblocco delle risorse europee e avviare i lavori di riparazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui