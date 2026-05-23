Narcotraffico gestito dal carcere microspie d' oro e viaggio fra gli ingegneri più influenti | la settimana di Dossier

I tir dalla Germania e gli autobus da Roma: ecco come la famiglia di Licata gestiva il traffico di droga dal carcere. Il principale indagato lo faceva con videochiamate clandestina dalla cella. Concetta Rizzo, per Dossier, ha analizzato gli incartamenti giudiziari dell'inchiesta che, nei giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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