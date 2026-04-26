La settimana di Dossier dagli ingegneri più influenti di Catania alla mappa dei prezzi di garage e posti auto

Da cataniatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana su Dossier si parla degli ingegneri più influenti di Catania, coinvolti in cantieri da milioni di euro e nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni. Viene inoltre analizzata la mappa dei prezzi di garage e posti auto in città. Gli ingegneri occupano ruoli fondamentali nella gestione di appalti pubblici e grandi opere, tra cui interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Cantieri milionari, rapporti con la Pa, consulenze: chi sono gli ingegneri più influenti di Catania. Occupano ruoli chiave nella gestione di appalti e grandi opere, anche legate al Pnrr. Tanti gli ambiti di specializzazione della categoria. Valerio Musumeci ha interpellato alcuni tra i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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