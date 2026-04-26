La settimana di Dossier | i retroscena del blitz di mafia tra Brancaccio e Sperone gli architetti più influenti di Palermo

Nella settimana di Dossier si approfondiscono i retroscena di un’operazione antimafia condotta tra i quartieri di Brancaccio e Sperone, che ha portato all’arresto di 32 persone. Il blitz si collega a una serie di attentati incendiari avvenuti a marzo, che sembrano essere legati agli stessi responsabili. Le indagini hanno ricostruito un quadro dettagliato delle attività illecite e degli equilibri tra le figure di spicco della criminalità locale.

Un lungo filo rosso collega il blitz con 32 fermati con alcuni attentati col fuoco registrati lo scorso marzo. Perché tra incendi e pizzo, Antonino Sacco, detto “Zio Nino”, era tornato a comandare a Brancaccio dopo essere uscito dal carcere nel 2024. “Chiedeva soldi pure al marito della sorella.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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