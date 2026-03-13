Napoli si accelera per il rinnovo del titolarissimo | accordo ad un passo

Il Napoli sta facendo progressi nel rinnovo del contratto del suo giocatore chiave, con un accordo vicino alla firma. Il direttore sportivo ha espresso ottimismo, riferendo a Sky Sport che le trattative per i rinnovi di alcuni elementi fondamentali della squadra sono in fase avanzata. La società continua a lavorare per definire gli ultimi dettagli prima di arrivare alla conclusione.

Giovanni Manna non nasconde l’ottimismo. Il direttore sportivo del Napoli, intervenendo a Sky Sport, ha fatto il punto sulle trattative per i rinnovi di alcuni pilastri della squadra. E le notizie che arrivano da Castel Volturno suonano come musica per le orecchie dei tifosi. Non è il momento delle promesse vane: è il momento dei fatti concreti, di una società che si muove per blindare i suoi uomini migliori. Rrahmani, la fumata bianca è vicina. Su Amir Rrahmani, il discorso è praticamente concluso. “Con Rrahmani il discorso è diverso, abbiamo parlato e siamo a buon punto”, ha dichiarato Manna senza giri di parole. Il difensore albanese, esattamente come Frank Anguissa, “ha dato tantissimo al Napoli”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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