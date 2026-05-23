Napoli ultima al Maradona non solo per Conte | almeno quattro calciatori diranno addio

Durante la partita contro l’Udinese, il Napoli ha concluso la stagione al Maradona con una sconfitta. Oltre al risultato, si prevede che almeno quattro calciatori lasceranno la squadra in estate. La serata ha visto anche momenti di tensione e commozione tra i tifosi e i giocatori, mentre si avvicinano i saluti ufficiali di alcuni membri della rosa. La partita ha segnato la fine di un ciclo per diversi atleti.

La sfida contro l’Udinese non è soltanto l’ultima partita stagionale del Napoli, ma anche una serata piena di emozioni e possibili addii. Al triplice fischio, diversi volti azzurri sono apparsi commossi, consapevoli che quel saluto sotto la curva potesse rappresentare la fine di un ciclo importante. Anche Antonio Conte, accolto dagli applausi del pubblico, ha vissuto momenti intensi. Tra i calciatori più emozionati c’era sicuramente Pasquale Mazzocchi, napoletano e tifoso del Napoli fin da bambino. L’esterno potrebbe lasciare il club dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, ma il legame con la città resterà speciale. Situazione simile anche per Frank Zambo Anguissa, uno dei protagonisti degli ultimi anni azzurri e possibile sacrificio di mercato per finanziare il nuovo progetto tecnico della società. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HORROR SHOW. Allegri lose to Conte. No Milan dream, No Italy dream what I am doing

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, frenata improvvisa sui rinnovi: tre fedelissimi di Conte diranno addio?

Calcio Napoli, Conte ai saluti: domenica contro l’Udinese l’ultima al MaradonaManca soltanto l’ufficialità, ma la sfida contro l’Udinese dovrebbe rappresentare l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

I tifosi del #Napoli omaggiano Antonio #Conte per il grande biennio sulla panchina azzurra. Domenica l’ultima da tecnico al Maradona contro l’Udinese x.com

CDM - Napoli-Udinese, l'attenzione sarà tutta per l'addio di Conte, i saluti del misterIl Corriere del Mezzogiorno racconta l’ultima gara stagionale allo stadio Maradona, che vedrà il Napoli impegnato contro l’Udinese in quella che rappresenterà più di una semplice partita. Gli azzurri ... napolimagazine.com

Human Walking Tours On Earth is live - Murales Maradona reddit

Napoli-Udinese, il match degli addii. A fine partita incontro Conte-De LaurentiisLa sfida tra Napoli e Udinese, in programma allo stadio Maradona, non sarà una delle più decisive per la classifica o per gli equilibri di gioco. Sul rettangolo verde potrebbe infatti passare in ... areanapoli.it