Napoli frenata improvvisa sui rinnovi | tre fedelissimi di Conte diranno addio?

Le trattative per il rinnovo dei contratti di alcuni calciatori del Napoli sono state interrotte. Secondo quanto riportato da una fonte locale, le negoziazioni con Juan Jesus, Spinazzola e Anguissa sono state messe in pausa e non riprenderanno prima di alcune settimane. La situazione ha causato una sospensione delle discussioni riguardanti il prolungamento dei contratti di questi giocatori.

I rinnovi del Napoli subiscono una battuta d’arresto. Come rivela Il Mattino, le trattative con Juan Jesus, Spinazzola e Anguissa si sono bloccate e non riprenderanno prima di qualche settimana. Juan Jesus: il brasiliano attende e non ha fretta. Juan Jesus rimane in attesa. Il difensore centrale sa che la firma su un nuovo accordo dipenderà anche dalle scelte tecniche che il club farà sulla panchina. Il brasiliano non ha manifestato urgenza nel sottoscrivere il prolungamento e sarebbe disponibile anche a una sola stagione aggiuntiva pur di rimanere azzurro. La sua posizione è la meno complicata delle tre: nessuna pretesa particolare sulla durata, soltanto la volontà di continuare in maglia Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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