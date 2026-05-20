Calcio Napoli Conte ai saluti | domenica contro l’Udinese l’ultima al Maradona

Domenica prossima il calcio Napoli scenderà in campo contro l’Udinese, con la partita che dovrebbe essere l’ultima per l’allenatore sulla panchina della squadra. La conferma ufficiale ancora non è arrivata, ma tutte le indicazioni portano a questa conclusione. La partita si svolgerà allo stadio Maradona, teatro di molte emozioni, e segnerà la fine di un ciclo per l’attuale tecnico. La squadra si prepara ad affrontare l’ultima gara con il tecnico in carica.

Manca soltanto l’ufficialità, ma la sfida contro l’Udinese dovrebbe rappresentare l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Intanto il Calcio Napoli valuta il futuro tra Sarri, Allegri e altri profili. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma il futuro di Antonio Conte sembra ormai lontano dal Calcio Napoli. La gara di domenica sera contro l’Udinese al. 🔗 Leggi su 2anews.it

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