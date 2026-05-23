Il match tra Napoli e Udinese si giocherà il 23 maggio 2026. Le probabili formazioni prevedono alcune assenze e inserimenti, ma ancora non sono ufficializzate. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con orario ancora da confermare. Si discute anche della possibilità che l'allenatore possa disputare la sua ultima partita sulla panchina del Napoli, ma non ci sono conferme ufficiali.

Napoli, 23 maggio 2026 - Il mantra degli ultimi giorni è stato solo uno: del futuro se ne riparlerà dopo l' Udinese, perché se è vero che a Pisa è arrivata la matematica qualificazione alla prossima Champions League, per il secondo posto al Napoli manca ancora un punto, da ricercare nel match in programma domenica 24 maggio alle 18 al Maradona. E poi? Il sipario sul campionato degli azzurri calerà, ma comincerà la partita del futuro della panchina, con Antonio Conte sempre più vicino all'addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. La ridda per i possibili eredi è partita da tempo, da prima degli annunci ufficiali, che potrebbero arrivare proprio a margine del match di domani: le quotazioni di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sono in calo, mentre risalgono quelle di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Udinese, probabili formazioni e orari tv. Conte all'ultima in azzurro?

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Udinese-Napoli probabili formazioni, il turnover impossibile

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