Il match tra Parma e Napoli si avvicina, con le formazioni che stanno prendendo forma e gli orari delle trasmissioni televisive già comunicati. L’allenatore del Napoli ha recuperato Hojlund, che sarà disponibile per la partita. La sfida si svolgerà al Tardini e sarà seguita anche dall’incontro tra una squadra locale e una formazione di seconda categoria. Le squadre si preparano a scendere in campo, con le probabili formazioni ufficializzate.

Napoli, 11 aprile 2026 - Un occhio al Tardini e un altro al Sinigaglia: nonostante la contemporaneità in campo non ci sia, si torna un po' al recente passato che vede i destini di Napoli e Inter incrociati nella lotta scudetto, seppur con 7 punti di gap e, almeno per ora, non con la lotta serratissima dell'anno scorso. Uno dei primi snodi per tastare il polso a entrambe le formazioni e alle rispettive ambizioni di rimonta e di difendere la vetta della classifica arriverà domenica 12 aprile: alle 15 gli azzurri saranno ospiti del Parma, mentre alle 20.45 l'Inter sarà di scena a Como. In teoria, il turno sembra favorevole al...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parma-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Conte ritrova Hojlund

Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e...

Leggi anche: Napoli, Conte a Parma ritrova Politano e Hojlund per l’attacco