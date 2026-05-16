Domenica 16 maggio 2026 si giocano cinque partite in contemporanea alle 12, tra cui Pisa-Napoli. La gara assume un ruolo fondamentale nella corsa ai posti in Champions League, che sta diventando molto combattuta. La formazione partenopea potrà contare sul ritorno di De Bruyne, mentre Politano non sarà disponibile. Le probabili formazioni sono state annunciate, e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre coinvolte nella classifica.

Napoli, 16 maggio 2026 - Una domenica quasi d'altri tempi, con ben 5 partite in contemporanea alle 12: tra esse c'è Pisa-Napoli, a sua volta importante nell'ottica di quella lotta per un posto in Champions League che ha assunto i contorni di una vera e propria bagarre. Le probabili formazioni. Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. Allenatore: Hijlemark Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte Orario e dove vedere Pisa-Napoli. Pisa-Napoli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa-Napoli, probabili formazioni e orari tv: Conte ritrova De Bruyne (ma perde Politano)

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