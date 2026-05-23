Napoli tentativo per l’ex Inter Inzaghi | il nodo fiscale blocca tutto

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tentativo di ingaggiare l’ex tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, a Napoli è stato fermato da questioni fiscali. Il club partenopeo aveva considerato questa opzione per la panchina, ma le complicazioni legate agli aspetti fiscali hanno impedito di procedere. La trattativa non è andata avanti e l’operazione resta bloccata.

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