Napoli tentativo per l’ex Inter Inzaghi | il nodo fiscale blocca tutto
Un tentativo di ingaggiare l’ex tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, a Napoli è stato fermato da questioni fiscali. Il club partenopeo aveva considerato questa opzione per la panchina, ma le complicazioni legate agli aspetti fiscali hanno impedito di procedere. La trattativa non è andata avanti e l’operazione resta bloccata.
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