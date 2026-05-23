Inzaghi al Napoli? De Laurentiis ci ha provato! Il retroscena sulla telefonata al tecnico | il nodo fiscale blocca tutto

Un proprietario di una squadra di calcio ha contattato telefonicamente l’ex allenatore dell’Inter, tentando di portarlo alla propria squadra. Tuttavia, un problema fiscale ha impedito il trasferimento. La conversazione telefonica si è svolta nei giorni scorsi, ma la questione economica ha bloccato ogni ulteriore passo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e il trasferimento non si è concretizzato.

Inzaghi al Napoli? De Laurentiis ci ha provato! Il retroscena sulla telefonata al tecnico: il nodo fiscale blocca il ritorno in Italia dell’ex Inter. Simone Inzaghi sarebbe stato uno dei primi nomi sondati da Aurelio De Laurentiis dopo la decisione di Antonio Conte di chiudere la propria avventura sulla panchina del Napoli. Il presidente azzurro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe contattato l’attuale tecnico dell’Al Hilal, profilo seguito da tempo e considerato adatto per aprire un nuovo ciclo. L’ex allenatore dell’ Inter è reduce da una stagione particolare in Arabia Saudita: ha vinto la King’s Cup, ma ha perso la Saudi Pro League a favore dell’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dopo essere stato a lungo in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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