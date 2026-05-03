Cristian Chivu conquista il suo primo scudetto con l'Inter al primo tentativo, stabilendo un record superiore a quello di allenatori come Conte e Inzaghi. La vittoria si concretizza dopo due anni dalla conquista della seconda stella. Le esultanze del giocatore sono state visibili e la comunicazione ufficiale ha sottolineato il successo, che rappresenta il ventunesimo titolo di campione d’Italia per il club.

Primo al traguardo al primo tentativo. La corsa di Cristian Chivu ha un epilogo meraviglioso: lo scudetto numero 21 dell’Inter, due anni dopo la seconda stella. Con il doblete nel mirino, la Coppa Italia. Ci sarà da battere la Lazio all’Olimpico il 13 maggio per salire a 48 trofei totali in bacheca contro i 50 del Milan in un altro derby di un batti e ribatti infinito. Però, la trasferta di Roma può aspettare. Chivu merita di godersi la festa, il finale di un capolavoro iniziato quasi un anno fa, quando ha preso per mano una squadra totalmente martoriata dalla finale di Champions League persa 5-0 a Monaco di Baviera contro il Psg. L’ha guidata al Mondiale per club, terminato sì agli ottavi di finale ma rivelatosi utile per iniziare a costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chivu vince lo scudetto con l'Inter al primo tentativo: il record (meglio di Conte e Inzaghi), le esultanze e la comunicazione

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