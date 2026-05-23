Maurizio Sarri ha deciso di trasferirsi all’Atalanta, lasciando la Lazio. L’allenatore toscano incontrerà entro giovedì il presidente del club biancoceleste per risolvere il contratto. La decisione di cambiare squadra è definitiva e Sarri non continuerà con la Lazio. L’annuncio ufficiale sarà comunicato dopo l’incontro.

Maurizio Sarri ha scelto l’Atalanta e chiude definitivamente con la Lazio: l’allenatore toscano incontrerà Claudio Lotito entro giovedì per rescindere il contratto. Sarri-Atalanta: accordo da 3 milioni a stagione. L’intesa con il club bergamasco è totale. Come rivela Alfredo Pedullà, la Dea ha offerto un contratto biennale con opzione di rinnovo e un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione, con bonus ancora da definire. Sarri ha accettato senza esitazioni, chiudendo definitivamente il capitolo laziale che lo aveva visto tornare nella capitale lo scorso anno. Il tecnico aveva già guidato la Lazio in passato, ma questa volta l’esperienza non ha trovato continuità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli su Sarri, arriva l’annuncio: decisione presa

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