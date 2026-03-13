Durante un'intervista a Sky, un rappresentante del Napoli ha annunciato che la società ha preso una decisione riguardo al trasferimento di Hojlund. La squadra azzurra sta lavorando intensamente sulla stagione attuale, ma si sta anche preparando per le prossime mosse di mercato. La scelta sarà comunicata ufficialmente a breve.

Il Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giovanni Manna ha parlato di Hojlund ma non solo: di seguito le parole anche su Anguissa, Alisson Santos e Rrhmani. Manna sicuro: l’annuncio su Hojlund e non solo. Come dichiarato da Giovanni Manna a ‘Sky Sport’: “ Hojlund resterà con noi a Napoli a prescindere. Abbiamo un obbligo legato alla Champions, ma anche se non dovesse arrivare il suo futuro non penso che sarà lontano da Napoli”. Poi su Santos: “ Alisson ci sta dando una grande mano, lo abbiamo preso perché possiede quelle caratteristiche che cercavamo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presa

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