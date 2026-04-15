Ripescaggio Italia la decisione è presa | arriva anche l’annuncio dall’Iran

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardo alla partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali di calcio e alla possibilità che l’Italia possa essere ripescata in caso di esclusione di Teheran. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato decisioni definitive, ma si registrano dichiarazioni e indiscrezioni che tengono alta l’attenzione sulla vicenda. La situazione resta in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare la composizione del torneo.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Locatelli Juve, accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità. Tutti i dettagli Firicano in esclusiva a Cagliarinews24: «Per i rossoblù direi...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ripescaggio Italia, la decisione è presa: arriva anche l’annuncio dall’Iran Notizie correlate Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presaIl Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro. Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il gironeL'Italia può andare ai Mondiali 2026? Il regolamento della Coppa del Mondo 2026 attribuisce alla FIFA piena discrezionalità nella scelta di una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia e ripescaggio ai Mondiali, chi e quando decide? L'organo Fifa (con alleato azzurro). C'è una data; Ripescaggio Italia Mondiali 2026, quali possibilità e quando si decide; L'Italia può essere ripescata per i Mondiali 2026? La decisione dell'Iran e la posizione degli Azzurri in caso di rinuncia; Ripescaggio Italia, la Rai sogna play-off e Mondiali con gli azzurri: la scelta (definitiva) di Infantino sull’Iran. Italia e ripescaggio ai Mondiali, Fifa pensa a 'super playoff': come funziona e chi partecipaL'Italia spera nel ripescaggio ai Mondiali 2026. Si avvicina sempre più il giorno della decisione da parte della Fifa, che vaglia una nuova clamorosa opzione che potrebbe rimettere in corsa la qualifi ... adnkronos.com Mondiale 2026, possibile ripescaggio dell'Italia? La situazioneL'Italia è stata estromessa dal Mondiale 2026 dopo il ko contro la Bosnia, ma negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile ripescaggio. Il possibile forfait ... milannews.it Alberto Rimedio spegne gli entusiasmi sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026. facebook L'ultima teoria peer avallare l'idea di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale parla di un super playoff tra escluse eccellenti. Che gli azzurri dovrebbero affrontare quasi in autogesione, politica e tecnica. x.com