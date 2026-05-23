Nella notte, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso di un ospedale dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. La vittima, un 37enne, è stata ricoverata in codice rosso. L’episodio è avvenuto a Pianura, nel quartiere di Napoli. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica dei fatti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni.

I carabinieri questa notte sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Poco prima era arrivato in ospedale un 37enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine colpito da due colpi d’arma da fuoco: uno all’addome e uno al braccio sinistro. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno estratto un frammento di ogiva dall’intestino. Il 38enne è tuttora ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme ai militari della stazione Pianura, hanno permesso di raccogliere i primi elementi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, spari nella notte a Pianura: 37enne ricoverato in codice rosso

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