Spari nella notte a Scampia 18enne ferito a una gamba | ricoverato in ospedale

Nella notte a Scampia, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto un 18enne, ferendolo a una gamba. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale CTO, dove si trova sotto osservazione. I carabinieri stanno conducendo le indagini e hanno ascoltato la versione fornita dal giovane, senza comunicare ulteriori dettagli.

Il giovane è stato ricoverato all'ospedale CTO. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la versione della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Secondigliano, spari nella notte: ferito un 49enne La lite e poi gli spari: un 28enne ferito a una gamba da un colpo di pistolaUna lite familiare degenerata, ad Aprilia, è finita con il ferimento di un uomo, raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori dal tempio sikh - Foto e video; Sparatoria nella notte a Covo, uccisi due uomini fuori dal tempio Sikh: Il killer si è inginocchiato e poi ha sparato; Spari nella notte al Libertà: ragazzo gambizzato da sicari in moto; Bisceglie, lite in discoteca: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso da un colpo di pistola L'ipotesi del regolamento di conti. Spari nella notte a Scampia, 18enne ferito a una gamba: ricoverato in ospedaleIl giovane è stato ricoverato all'ospedale CTO. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la versione della vittima ... fanpage.it Spari nella notte a Monserrato, vittima un giovane muratore: verifiche in corsoUn’altra tragedia ha scosso la notte di Monserrato, in provincia di Cagliari. Un giovane muratore di 23 anni, residente a Villacidro, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola al petto. L’allarme è s ... senigallianotizie.it LO SHOCK DEI VICINI E IL MOVENTE DELLA GELOSIA "Prima le urla, poi gli spari. Siamo sconvolti" - facebook.com facebook Ostuni, spari contro l'imprenditore: ore contate per chi ha premuto il grilletto martedì sera x.com