Il Napoli Primavera è stato retrocesso in Serie B dopo aver perso 3-0 contro il Cagliari nei play-out allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. La partita si è conclusa con il Cagliari che ha conquistato la vittoria e la promozione. La squadra napoletana non ha segnato durante l’incontro e non ha evitato la retrocessione. La sconfitta ha sancito il passaggio in seconda divisione per il settore giovanile del club.

Il Napoli Primavera retrocede in seconda divisione dopo il play-out perso 3-0 contro il Cagliari allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. L’autogol di Eletto e le reti di Mendy e Costa condannano gli azzurrini, che salutano la Primavera 1 dopo una sola stagione da neopromossi. Napoli Primavera retrocesso. “Non è andata come speravamo, ma il vostro sostegno è stato splendido. Grazie ai nostri tifosi”, ha scritto la società sui profili social ufficiali. Non è andata come speravamo, ma il vostro sostegno è stato splendido. Grazie ai nostri tifosi #NapoliPrimavera pic.twitter.comp6oNUafeGk — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2026 Il Napoli non è riuscito a ribaltare il 2-0 del primo tempo dei rossoblù, sul finale di gara è arrivato il calcio di rigore che ha condannato gli azzurrini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli Primavera retrocesso in Serie B, sconfitta 3-0 ai play-out contro il Cagliari

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