Pisa in serie B fatale la sconfitta casalinga contro il Lecce Anche il Verona retrocesso

Il Pisa ha perso 2-1 in casa contro il Lecce e, con questa sconfitta, è stato ufficialmente retrocesso in Serie B. La partita ha segnato la fine del campionato per i toscani, che si trovano al primo posto tra le squadre che hanno concluso la stagione con la retrocessione. Anche il Verona ha concluso il campionato in una posizione di retrocessione, senza possibilità di evitare la zona calda.

Il Pisa cade in casa per 2-1 con il Lecce ed è matematicamente retrocesso in Serie B. I toscani sono la prima squadra a essere retrocessa nella stagione 20252026. Salentini in vantaggio al 52? con Banda, ma al 56? arriva il pareggio di Leris. Al 65? il raddoppio di Cheddira che condanna il Pisa. Tre punti vitali, invece, per il Lecce in ottica salvezza. I pugliesi salgono infatti a quota 32, staccando di quattro punti la Cremonese che ancora può sperare di salvarsi. La vittoria del Lecce sul campo del Pisa condanna invece alla Serie B anche il Verona. I salentini si trovano al momento in zona salvezza a 32 punti, a più 13 dall’Hellas che con quattro partite a disposizione può raggiungere al massimo i 31 punti in classifica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pisa in serie B, fatale la sconfitta casalinga contro il Lecce. Anche il Verona retrocesso Notizie correlate Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il VeronaIl Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. Sconfitta fatale contro il Lecce: il Pisa retrocede matematicamente in Serie BPISA – L’epilogo più amaro si materializza al termine della sfida contro il Lecce: la sconfitta per 1-2 condanna il Pisa alla matematica... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pisa retrocesso in Serie B contro il Parma se: le combinazioni; Parma - Pisa (1-0) Serie A 2025; Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga; Parma salvo e Pisa quasi retrocesso: Elphege griffa l'1-0 ducale. Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il VeronaIl Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A ... fanpage.it Pisa in serie B, fatale la sconfitta casalinga contro il Lecce. Anche il Verona retrocessoIl Pisa cade in casa per 2-1 con il Lecce ed è matematicamente retrocesso in Serie B. I toscani sono la prima squadra a essere retrocessa nella stagione ... lapresse.it Successo importantissimo del Lecce a Pisa. I salentini non solo mandano in B i nerazzurri e il Verona, ma si portano a +4 sulla Cremonese, che lunedì deve assolutamente battere la Lazio - facebook.com facebook Arrivano i primi verdetti del campionato Verona e Pisa retrocedono ufficialmente in Il Lecce si mette a +4 dalla Cremonese #PisaLecce #SerieAEniLive #DAZNBetClub x.com