Serie B Femminile | Nextra Napoli si aprono i play-off | sconfitta in Gara-1 a Potenza

Da puntomagazine.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nextra Napoli Women Basketball ha perso in trasferta contro la Basilia Basket Potenza in Gara-1 dei quarti di finale dei play-off di Serie B Femminile Campania. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la squadra di casa ha allungato il distacco, portandosi avanti nel punteggio e vincendo con il risultato di 70-55. La partita ha segnato l'inizio della serie tra le due squadre, con il secondo incontro in programma nella prossima fase.

Dopo un primo tempo punto a punto, Potenza prende il largo nella ripresa: Napoli si arrende 70-55. POTENZA – La Nextra Napoli Women Basketball cade in trasferta contro la Basilia Basket Potenza in Gara-1 dei quarti di finale dei play-off di Serie B Femminile Campania. Una sfida intensa, giocata a ritmi alti e con grande equilibrio per lunghi tratti, ma che alla distanza ha premiato le padrone di casa, capaci di imporsi con il punteggio finale di 70-55. L’avvio è subito vivace: è Napoli a gestire il primo possesso, ma la risposta di Potenza non tarda ad arrivare. Le due squadre si affrontano a viso aperto, dando vita a un primo quarto equilibrato che si chiude sul 14-14.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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