Serie B Femminile | Nextra Napoli si aprono i play-off | sconfitta in Gara-1 a Potenza

La Nextra Napoli Women Basketball ha perso in trasferta contro la Basilia Basket Potenza in Gara-1 dei quarti di finale dei play-off di Serie B Femminile Campania. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la squadra di casa ha allungato il distacco, portandosi avanti nel punteggio e vincendo con il risultato di 70-55. La partita ha segnato l'inizio della serie tra le due squadre, con il secondo incontro in programma nella prossima fase.

Dopo un primo tempo punto a punto, Potenza prende il largo nella ripresa: Napoli si arrende 70-55. POTENZA – La Nextra Napoli Women Basketball cade in trasferta contro la Basilia Basket Potenza in Gara-1 dei quarti di finale dei play-off di Serie B Femminile Campania. Una sfida intensa, giocata a ritmi alti e con grande equilibrio per lunghi tratti, ma che alla distanza ha premiato le padrone di casa, capaci di imporsi con il punteggio finale di 70-55. L’avvio è subito vivace: è Napoli a gestire il primo possesso, ma la risposta di Potenza non tarda ad arrivare. Le due squadre si affrontano a viso aperto, dando vita a un primo quarto equilibrato che si chiude sul 14-14.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Serie B Femminile | Nextra Napoli, si aprono i play-off: sconfitta in Gara-1 a Potenza Serie B Femminile. Nextra Napoli, dominio a Benevento: si chiude la regular season al quinto postoNona vittoria consecutiva per Napoli Women, ora testa ai playoff contro Basilia Potenza. Serie B Femminile | Nextra Napoli domina a Bari. Successo esterno e aggancio all’ottavo postoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Playoff amari per la Nextra Napoli: Potenza vince Gara-1 - marigliano.net/2026/04/playof… x.com La Napoli Women Basketball si unisce al dolore per la tragica scomparsa della giovanissima atleta della UnioBasket Maddaloni Under 15, avvenuta questa mattina durante un torneo nel Lazio. Di fronte a una notizia così difficile da accettare, ogni parola se - facebook.com facebook