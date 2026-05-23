Massimiliano Allegri è ancora considerato come possibile allenatore del Napoli, secondo quanto riferito, anche se attualmente ha un contratto con il Milan. La situazione contrattuale con il club milanese rappresenta un ostacolo alla sua possibile transizione alla squadra partenopea. La trattativa non è ancora definita e non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi o negoziati in corso. La decisione dipenderà anche dalle future mosse di Allegri e dalle eventuali trattative tra le parti coinvolte.

Massimiliano Allegri rimane nel mirino di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma il tecnico toscano ha ancora un contratto con il Milan che complica ogni scenario futuro. Allegri-Milan: il nodo da sciogliere. Il Milan ha dichiarato pubblicamente la volontà di confermare Allegri, almeno nelle comunicazioni ufficiali. Tuttavia, secondo quanto riporta Il Mattino, quelle affermazioni potrebbero essere solo dichiarazioni di facciata. Le voci sul rinnovo circolate nelle ultime ore trasmettono un messaggio di compattezza, ma la certezza sulla permanenza non esiste ancora. Nessun accordo definitivo è stato sottoscritto. Il presidente De Laurentiis conosce questa fragilità e non abbandona la pista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, per la panchina non è sfumata la pista Allegri: la situazione

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