La pista Reijnders è già sfumata per la Juventus | smentita immediata
Nelle ultime ore si era diffusa la voce di un possibile interesse della Juventus per un calciatore, con un nome che aveva iniziato a girare rapidamente sui media e sui social. Tuttavia, poche ore dopo, è arrivata una smentita ufficiale che ha chiarito come la pista fosse già da considerare esclusa. La notizia ha lasciato spazio a nuovi aggiornamenti e a una maggiore chiarezza sulla situazione di mercato del club.
di Alessio Lento Nel giro di poche ore il nome aveva iniziato a circolare ovunque attorno alla Juventus, anche perché il profilo sembrava perfetto per accendere discussioni e speranze. Un centrocampista tecnico, europeo, abituato a palcoscenici importanti e, soprattutto, finito improvvisamente ai margini in una squadra piena di stelle. Quando succede così, il mercato si muove quasi da solo. Basta una panchina di troppo, qualche partita saltata e subito si costruisce l’idea che il giocatore possa guardarsi intorno. Ed è esattamente quello che sarebbe successo nelle ultime settimane con Tijjani Reijnders, accostato alla Juventus in vista del mercato estivo anche a causa dello scarso utilizzo da parte di Guardiola al Manchester City negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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