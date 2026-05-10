La pista Reijnders è già sfumata per la Juventus | smentita immediata

Nelle ultime ore si era diffusa la voce di un possibile interesse della Juventus per un calciatore, con un nome che aveva iniziato a girare rapidamente sui media e sui social. Tuttavia, poche ore dopo, è arrivata una smentita ufficiale che ha chiarito come la pista fosse già da considerare esclusa. La notizia ha lasciato spazio a nuovi aggiornamenti e a una maggiore chiarezza sulla situazione di mercato del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui