De Laurentiis ha rifiutato due miliardi per il Napoli | l'offerta incredibile del fondo statunitense

Un gruppo di investitori statunitensi, guidato da Matt Rizzetta, ha offerto due miliardi di euro per acquistare il club di calcio. La proposta è stata presentata a seguito di trattative con i proprietari attuali, che hanno rifiutato l’offerta. Il club ha dichiarato di aver respinto l’offerta senza ulteriori dettagli. Nessuna comunicazione è stata rilasciata sulle motivazioni del rifiuto o sui piani futuri.

Un grippo di investitori statunitensi capitanato da Matt Rizzetta, presidente del Napili Basket, ha proposto 2 miliardi per vendere il Napoli. Ma De Laurentiis non vende. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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De Laurentiis ignora proposta da due miliardi per il Napoli

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