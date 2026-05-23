Un gruppo americano ha offerto 2 miliardi di euro per l'acquisto del club di calcio di Napoli. La proposta è stata respinta dal presidente della squadra, che ha deciso di non accettare l'offerta iniziale. Tuttavia, secondo fonti vicine all'operazione, il gruppo sta preparando un nuovo tentativo di trattativa nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Underdog Global Partners propone 2 miliardi per il Napoli. De Laurentiis ha respinto, ma il gruppo americano prepara il ritorno in trattativa. Arrivano conferme dal colosso dell’informazione americano: il New York Times. De Laurentiis rifiuta: la proposta monstre del consorzio Usa. Un consorzio americano guidato da Underdog Global Partners ha presentato un’offerta di circa 2 miliardi di euro per acquisire il Napoli dalla famiglia De Laurentiis. Il presidente azzurro ha detto no, ma secondo le fonti del New York Times gli investitori statunitensi non hanno intenzione di fermarsi. Le trattative, avviate sei mesi fa, si sono bloccate su divergenze nei punti chiave della negoziazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, offerta da 2 miliardi dagli USA: il New York Times conferma

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