Il Napoli ha inviato un'offerta ufficiale all’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, per la guida della squadra nella prossima stagione. L’interesse nei suoi confronti si è concretizzato con una proposta formale, mentre il tecnico si starebbe preparando a trasferirsi in azzurro per i prossimi anni. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di risposta o eventuali trattative in corso.

Vincenzo Italiano è finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione con il tecnico che sarebbe pronto a guidare gli azzurri per i prossimi anni. Vincenzo Italiano nel mirino del Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Napoli sembra destinato a separarsi da Antonio Conte in vista della prossima stagione con il tecnico degli azzurri che avrebbe già comunicato la sua intenzione di lasciare la squadra alla fine del campionato in corso. In questi giorni stanno circolando diversi nomi per la panchina del Napoli, da Sarri ad Allegri passando per Thiago Motta. Stando a quanto affermato su X da Nicolò Schira, uno dei nomi caldi in questo momento sarebbe quello di Vincenzo Italiano con l’allenatore del Bologna, da sempre molto apprezzato da De Laurentiis, che potrebbe decidere di accettare la corte dei partenopei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Italiano: contatto, pronta l’offerta all’allenatore del Bologna

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Oltre Giovane il Napoli ha pronto un altro acquisto!

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