Joao Mario convince il Bologna | pronta questa nuova offerta per la Juve

Joao Mario, attualmente in prestito, ha attirato l'interesse del Bologna, che ha deciso di presentare una nuova proposta per il giocatore. La notizia arriva dopo le recenti indiscrezioni riguardanti il suo rendimento e la valutazione del club emiliano. La trattativa coinvolge anche la Juventus, proprietaria del cartellino, e le parti sono al lavoro per definire i dettagli dell'operazione.

Le ultime indiscrezioni sull’esterno portoghese in prestito. Il rendimento di Joao Mario sotto le Due Torri secondo il giornalista Nicolò Schira avrebbe convinto pienamente la dirigenza del Bologna, ormai decisa a muoversi concretamente per il portoghese. Protagonista di un ottimo impatto tecnico e realizzativo, il laterale è diventato un punto fermo nello scacchiere di Vincenzo Italiano, spingendo i rossoblù a intavolare una trattativa con la Juventus. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’obiettivo del club emiliano è quello di proporre ai bianconeri il rinnovo del trasferimento attraverso la formula del prestito con diritto di opzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario convince il Bologna: pronta questa nuova offerta per la Juve Leggi anche: Holm Joao Mario: il Bologna si prepara a fare questa proposta alla Juventus. Le ultime Leggi anche: Celik Juve, pronta la rivoluzione sulla destra: il turco in pole position per il post Joao Mario. Definita la strategia Temi più discussi: Bologna, João Mário convince: così può cambiare tutto. La situazione; Super Joao Mario: un gran gol e tanto altro. Rowe colpisce ancora, Lucumí e Moro maiuscoli, per Miranda due assist al bacio; Bologna, Joao Mario indeciso sul futuro: Credo ancora nel Bologna in Europa. Se tornerò alla Juventus? Vedremo; Atalanta, Palladino convince i Percassi: dopo Juric, a Bergamo inizia l’era del futuro. Bologna, João Mário convince: così può cambiare tutto. La situazione | OneFootballTra gli ultimi arrivati di casa Bologna compare João Mário, laterale portoghese classe 2000, arrivato sotto i Portici nello scambio di prestiti con Emil Holm, approdato alla Juventus. A quanto si intu ... onefootball.com Joao Mario show a Bologna. Ma acquistarlo sarà complicato per almeno tre motiviDa quando è sbarcato a Bologna il terzino portoghese Joao Mario sta dimostrando perché con la maglia del Porto è riuscito a collezionare oltre 180 presenze. Classe 2000, il terzino nato a São João da ... msn.com Joao Mario convince il Bologna Pronta questa nuova offerta per la Juve facebook Cremonese-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Joao Mario sontuoso, Miranda martellante x.com