Il Napoli sta considerando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra, in vista di un possibile addio dell’attuale allenatore. La società sta esaminando vari profili di allenatori, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La discussione sulla successione si concentra su alcuni nomi, mentre la decisione finale non è stata comunicata ufficialmente. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. La squadra, nel frattempo, continua ad allenarsi in vista delle prossime partite.

Il Napoli continua a valutare le alternative per la panchina in caso di addio di Antonio Conte. Tra i nomi seguiti da Aurelio De Laurentiis prende quota anche quello di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo e profilo considerato in crescita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex campione del mondo del 2006 è entrato nel gruppo dei candidati, alle spalle di soluzioni più esperte come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Il lavoro svolto al Sassuolo ha attirato l’attenzione di diversi club, compresa la Fiorentina, che potrebbe puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo. Grosso piace perché rappresenta una scelta giovane, moderna e di prospettiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Grosso sale per la panchina: Napoli valuta il dopo Conte

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