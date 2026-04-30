Investe con lo scooter due anziane a piedi | una è gravissima

Nella serata di ieri lungo la via Tosco-Romagnola a Cascina, si è verificato un incidente in cui uno scooter ha investito due anziane che camminavano a piedi. Una delle due donne è risultata in condizioni gravissime, mentre l'altra è stata soccorsa sul posto dai soccorritori. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

CASCINA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (29 aprile) lungo la via Tosco-Romagnola nel comune di Cascina. Intorno alle 19,30 all’altezza del civico 544, uno scooter ha investito due donne di circa 80 anni che stavano attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi del 118. Ad avere la peggio è stata una delle due donne, di cui non sono ancora stati resi noti i dati anagrafici, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello dalla medicalizzata di Cascina. La paziente, che ha riportato un grave politrauma e un trauma cranico, è giunta al pronto soccorso in stato di incoscienza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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