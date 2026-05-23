De Laurentiis rifiuta 2 miliardi | Napoli non si vende

Un'offerta di circa 2 miliardi di euro è stata presentata per l'acquisto della SSC Napoli. Il proprietario del club ha rifiutato la proposta, dichiarando che il club non sarà venduto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi del rifiuto. La trattativa non è proseguita e il club rimane di proprietà attuale.

Un’offerta da circa 2 miliardi di euro per acquistare la SSC Napoli. Una proposta enorme, respinta da Aurelio De Laurentiis, deciso a restare alla guida del club anche nella stagione del Centenario. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente azzurro avrebbe detto no all’interesse manifestato da un gruppo di investitori statunitensi. La cifra offerta sarebbe quasi il doppio rispetto alla valutazione indicata da Football Benchmark nel maggio 2025, quando il valore del Napoli era stato stimato in 1,1 miliardi di euro. Dietro l’operazione ci sarebbe stato Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e del Campobasso, oltre che fondatore di Underdog Global Partners. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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