Napoli agguato a Secondigliano ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino

A Secondigliano, quartiere di Napoli, si è verificato un nuovo episodio di violenza con un agguato in cui un uomo di 49 anni è stato ferito gravemente con colpi di pistola. In poche settimane, questa zona, nota in passato come roccaforte di un noto clan della camorra, ha visto quattro gravi fatti di sangue. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno decapitato e decimato il gruppo criminale.

Sparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia. In poche settimane 4 i gravi fatti di sangue nel quartiere un tempo regno indiscusso del clan Licciardi, ultimamente decapitato e decimato dalle operazioni coordinate dalla procura di Napoli. L'agguato L'agguato è avvenuto nella notte di giovedì 9 aprile, intorno alle 23.30, in Corso Italia, nei pressi di una farmacia notturna. La strada a quell'ora è normalmente ancora trafficata di automoboli e persone. A cadere sotto i colpi di pistola Salvatore Marino, 49 anni, alle spalle alcuni precedenti. Soccorso e trasportato al Cardarelli, sarebbe in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, agguato a Secondigliano, ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino Napoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoNapoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Leggi anche: Secondigliano, ferito a colpi di pistola il49enne Salvatore Marino Temi più discussi: Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a Secondigliano; Sparatoria nella notte a Secondigliano tra i passanti ferito un uomo; Secondigliano, ferito a colpi di pistola il 49enne Salvatore Marino. Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passantiNotte di piombo a Secondigliano. Dopo i raid delle ultime settimane, con due agguati consumati, diverse stese e almeno un raid incendiario, ieri sera nel cuore del quartiere ... ilmattino.it Secondigliano, ferito a colpi di pistola il 49enne Salvatore MarinoÈ da qualche tempo che a Secondigliano c'è fibrillazione. Dopo gli arresti eccellenti che hanno decapitato il clan Licciardi sembra che qualcuno sia intenzionato a ridiscutere equilibri e accordi. L ... napolitoday.it Nel pomeriggio di ieri a San Pietro a Patierno è stato arrestato il 29enne Stefano Margarita, trovato con droga, una pistola e munizioni. Poche ore dopo, a Corso Secondigliano, un raid a colpi di arma da fuoco ha ferito gravemente Salvatore Marino. Ricercato i - facebook.com facebook