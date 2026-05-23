Agguato a Pianura ferito a colpi di pistola il cognato del baby boss della paranza dei bambini

Notizia in breve

Nella notte a Pianura, Napoli Ovest, un uomo di 37 anni è stato ferito con colpi di pistola. Si tratta del cognato di un noto leader di un gruppo giovanile coinvolto in attività criminali nel quartiere. L'agguato si è verificato in un'area pubblica, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle eventuali motivazioni o sui responsabili dell'episodio.