Agguato a Pianura ferito a colpi di pistola il cognato del baby boss della paranza dei bambini
Nella notte a Pianura, Napoli Ovest, un uomo di 37 anni è stato ferito con colpi di pistola. Si tratta del cognato di un noto leader di un gruppo giovanile coinvolto in attività criminali nel quartiere. L'agguato si è verificato in un'area pubblica, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle eventuali motivazioni o sui responsabili dell'episodio.
Il 37enne Emanuele Arillo ferito a colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest; è il cognato di Massimo Santagada, ritenuto a capo del gruppo di giovanissimi che aveva cercato di scalare le gerarchie criminali del quartiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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ULTIM’ORA Il 37enne Emanuele Arillo ferito a colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest È il cognato di Massimo Santagada facebook
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