Il Nameless Festival ha comunicato la line-up completa per l’edizione 2026, che si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno presso il “Bione” di Lecco, nuova sede dell’evento. La manifestazione si svolgerà sulla stessa data degli anni precedenti e vedrà sul palco artisti di rilievo nel panorama musicale.

Il Nameless Festival ha annunciato la line up completa dell’edizione 2026, in programma dal 30 maggio al 1° giugno al “Bione” di Lecco, nuova sede della manifestazione. Dopo il cambio di location dello scorso anno, il festival torna con una proposta che unisce grandi nomi della scena elettronica internazionale e artisti italiani, distribuiti su tre giornate. Tra gli headliner ci sono Calvin Harris, atteso sabato 30 maggio, John Summit domenica 31 e Fisher lunedì 1° giugno. Intorno a loro si sviluppa una line up ampia, che attraversa diversi generi: dall’elettronica alla house, fino alla scena urban e pop italiana. Sul live stage sono previsti, tra gli altri, Nerissima Serpe, TonyPitony, Clara e Sarah Toscano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Torna il Nameless Festival, con una lineup d’eccezione

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