mx2 sacha coenen fa sua gara 1 del gp del trentino e si avvicina alla vetta della generale

Sacha Coenen ha vinto Gara-1 del GP del Trentino, quinto evento del campionato mondiale MX2 2026. La vittoria gli permette di avvicinarsi alla testa della classifica generale, che al momento vede altri piloti in testa alla graduatoria. La gara si è svolta su un tracciato all’aperto, con condizioni di terreno misto e una forte presenza di pubblico. Coenen ha concluso con un margine di vantaggio sugli avversari, guadagnando punti importanti per la classifica.

Sacha Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026 e inizia a vedere da vicino la prima posizione della graduatoria generale. Sul tracciato di Pietramurata Sacha Coenen (KTM) ha vinto con un comodo margine di vantaggio di 6.3 secondi sul francese Mathis Valin (Kawasaki) mentre è terzo lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 11.7. Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 13.1, quinta per il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 50.2, mentre in sesta troviamo il ceco Julius Mikula (KTM) a 54.6. Settimo il francese Maxime Grau (KTM) a 55.6, ottavo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 56.🔗 Leggi su Oasport.it

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