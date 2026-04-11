Sacha Coenen ha vinto la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarta tappa del Mondiale di MX2 2026. Con questa vittoria, il pilota si avvicina di 24 punti a Simon Laengenfelder in classifica generale. La gara si è svolta su un circuito che ha messo alla prova le capacità dei partecipanti, con Coenen che si è distinto per la velocità e la stabilità in pista.

Sacha Coenen si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MX2 2026. Sul tracciato di Riola Sardo abbiamo assistito ad una manche che non ha avuto pressoché storia con il belga che ha vinto con ampio margine. A questo punto la classifica generale vede al comando Simon Laengenfelder con 158 punti con +24 su Sacha Coenen, mentre Guillem Farres è terzo a 30 punti. Sacha Coenen (KTM) ha vinto la Qualifying Race con un margine di vantaggio di 13.2 secondi su Simon Laengenfelder (KTM) mentre è terzo il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 19.1. Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 20.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Sacha Coenen fa sua la Qualifying Race e si porta a -24 da Simon Laengenfelder

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